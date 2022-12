reprodução: Twitter Vulcão Mauna Loa





A lava do vulcão Mauna Loa , no Havaí, está se aproximando da principal rodovia da Ilha Grande. Segundo o Observatório de Vulcões Havaianos do Serviço Geológico dos Estados Unidos, a frente principal do fluxo está a 5,2 quilômetros da estrada Daniel K. Inouye e poderia alcançá-la em uma semana.

Apesar do prognóstico, o Serviço Geológico norte-americano afirma ser “difícil estimar quando ou se o fluxo afetará” a rodovia, devido a imprevisibilidade dos fluxos de lava. A equipe aponta que muitas variáveis influenciam exatamente para onde o magma se moverá e a que velocidade.





De acordo com autoridades do condado do Havaí, caso a rodovia principal seja interditada, o tráfego será redirecionado para as estradas costeiras. Essa mudança iria sobrecarregá-las e adicionar horas a viagem de Hilo.

