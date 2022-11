MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Mundo atingiu marca dos oito bilhões de habitantes e ONU alerta para desigualdades

Nesta terça-feira (15), o mundo chegou a marca de oito bilhões de habitantes, onze anos após o planeta chegar a sete bilhões, em 31 de outubro de 2011, é o que revela o site de estatística Worldometer .

Segundo o site, aproximadamente 116,7 milhões de pessoas nasceram do dia 1º de janeiro de 2022 até esta terça-feira.

António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, publicou um artigo de opinião sobre o número alcançado. Guterres atribuiu a marca aos avanços científicos e à melhoria na alimentação, na saúde pública e saneamento da população mundial no decorrer dos anos. No entanto, o secretário-geral da ONU ressaltou, ainda, a crescente desigualdade no planeta e apontou que este é "um número recorde de pessoas à procura de oportunidades".

Países com mais habitantes

A China é o país mais populoso, atuamente, no mundo, com 1,4 bilhão de habitantes, segundo dados do Departamento do Censo dos Estados Unidos atualizado este ano. Logo em seguida, aparece a Índia, com 1,3 bilhão. Os dois países do continente asiático têm juntos mais de 25% da população do planeta terra.

Já o Brasil, atualmente, é o país mais populoso da América Latina, com 217 milhões de habitantes, e fica em sétimo lugar da lista.

