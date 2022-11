Reprodução/Flickr - 15.11.2022 Mauricio Macri, ex-presidente da Argentina.

O ex-presidente argentino Mauricio Macri afirmou durante uma entrevista ao canal TN, na Argentina , que os alemães são "uma raça superior". A fala de Macri ocorreu enquanto ele respondia a perguntas sobre equipes que poderiam vencer a Copa do Mundo do Catar deste ano.

"Entre os cinco candidatos que hoje podem ganhar, obviamente tem o Brasil, Portugal com jogadores muito bons, França também com jogadores muito bons e o último campeão e a Alemanha que nunca pode ser descartada porque é uma raça superior, sempre jogam até o final", disse.

A declaração do ex-presidente da Argentina gerou revolta em internautas nas redes sociais que dizem que a fala de Macri reproduz a tese de raça superior geralmente abordada pela Alemanha nazista durante a segunda guerra mundial.

Mauricio Macri ainda não se pronunciou sobre a polêmica gerada pela fala após a entrevista.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.