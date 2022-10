Reprodução/Twitter Andriy Yermak Ucrânia recuperou 108 mulheres que estavam detidas pela Rússia





Ucrânia e Rússia promoveram, nesta segunda-feira (17), uma das maiores trocas de prisioneiros realizadas desde o início da guerra . Foram devolvidas 220 pessoas detitdas nos dois países.

A grande maioria de pessoas recuperadas pelos ucranianos são mulheres, 108 no total, sendo 12 delas civis. Do lado russo, 80 prosioneiros eram passageiros de embarcações civis, e os outros 30 são militares.

"Uma nova troca de prisioneiros de guerra em grande escala ocorreu hoje. Uma troca particularmente comovente e verdadeiramente especial: libertamos 108 mulheres do cativeiro", informou Andriï Iermak, assessor da Presidência da Ucrânia .





Zelensky, presidente ucraniano, comentou essa ação bilateral entre os adversários no conflito. Ele agradeceu aos "envolvidos" no processo e encorajou os militares a continuarem prendendo russos.

“Quanto mais prisioneiros russos tivermos, mais cedo poderemos libertar nossos heróis. Todo soldado ucraniano, todo comandante da linha de frente deve se lembrar disso”, disse.

Denis Pushilin, um dos líderes separatistas pró-Rússia confirmou as trocas. Ele comanda a região de Donetsk, no Donbass, um dos locais que foram anexados recentemente pelos russos por meio de referendos.

Ataques com drones kamikazes

Ataques aéreos aconteceram nas primeiras horas da manhã desta 2ª feira em Kiev, capital da Ucrânia. Alertas foram seguidos por bombardeios de mísseis e “drones kamikazes” . Segundo o governo ucraniano, três civis morreram.

A prefeitura de Kiev disse que os alvos dos " drones kamikazes " foram, mais uma vez, civis e locais no centro da capital ucraniana, como um parque e um prédio comercial.

A maior parte dos ataques ocorreu no bairro de Shevchenkivskyi, uma área muito movimentada e que tem uma universidade, bares e restaurantes.

