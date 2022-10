Reprodução Twitter 10/10/22 Câmera de segurança registra bombardeio em estrada na Ucrânia

Diversas cidades ucranianas amanheceram, nesta segunda-feira (10), sendo atacadas pela Rússia. Regiões foram bombardeadas em uma ação que teve como alvos principais alvos as estruturas de energia e comunicações.



Em Dniéper, ao sudeste do país, imagens da câmera de segurança de um veículo registraram o momento em que um dos mísseis cai na estrada. De acordo com o prefeito da cidade, Boris Filatov, o bombardeio ocorreu a cerca de 5 metros de um ônibus com passageiros dentro, mas ninguém morreu.

In Dnipro, the regional center, one of the missiles fell near a bus with civilians inside; all of them survived, said Dnipro Mayor Borys Filatov.



📷 Video shows an explosion in Dnipro. Dnepr Operativny / Telegram pic.twitter.com/qFW5R0tk2Z — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 10, 2022

“Embora Deus esteja morto, milagres acontecem às vezes. Um ônibus comum com passageiros. O foguete explodiu literalmente a 5 metros de distância. Todo mundo está vivo. Estamos aguardando dados oficiais sobre as vítimas”, escreveu nas redes sociais.

Mais cedo, ele havia dito que parecia 24 de fevereiro novamente, no início do conflito. “Simplesmente não há medo. Só há ódio e desejo de lutar”, declarou. No vídeo publicado pelo veículo The Kyiv Independent, carros seguem pela rua quando o primeiro míssil cai. Pouco depois, a explosão atinge o meio da estrada.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.