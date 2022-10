Wikipedia A sede da Gazprom em São Petersburgo vista de um oleoduto

O fornecimento de gás russo para a Itália foi retomado nesta quarta-feira (5), segundo informa comunicado da gigante russa de energia Gazprom, publicado em seu canal no Telegram .

A suspensão teria ocorrido de forma no fim de semana devido à aplicação de novos regulamentos na Áustria - por onde passam as tubulações de gás que liga ao país.

No sábado, a Gazprom explicou a empresa Eni que não poderia fornecer gás aos italianos por um problema para transportá-lo pela Áustria.

“A operadora austríaca disse sobre sua prontidão para confirmar as indicações de transporte da LLC Gazprom Export, que permite retomar o fornecimento de gás russo através da Áustria”, informou.

Em um comunicado oficial, a gigante de energia da Itália Eni SpA confirmou a retomada dos fluxos de gás. o regulador austríaco E-Control também confirmou que uma solução foi encontrada.



A geopolítica da guerra

A empresa russa explicou que o fluxo de gás foi suspenso em resultado da recusa do operador austríaco em confirmar “nomeações de trânsito” devido a alterações regulatórias que foram introduzidas na Áustria no final de setembro.

A briga com as autoridades austríacas é a mais recente de uma série de disputas sobre regulamentação e cláusulas contratuais que forçaram a Gazprom a reduzir o fornecimento de gás a compradores em toda a UE , aumentando ainda mais a crise energética na região.

Após a imposição de sanções ocidentais, Moscou impôs aos compradores de países que apoiavam as penalidades a pagarem pelo gás natural russo em rublos . A medida interrompeu entregas às nações que se recusaram.

A Gazprom também teve que reduzir as entregas de gás devido a problemas técnicos relacionados à manutenção de turbinas no gasoduto Nord Stream 1 .

Os problemas surgiram devido às sanções à Rússia, que impediram a manutenção de alguns equipamentos e a entrega de peças de reposição.

O Nord Stream 1, juntamente com o Nord Stream 2, que ainda não foi lançado, está atualmente fora de operação devido a vazamentos em ambos os dutos devido a uma série de explosões submarinas, que muitos países acham que foi sabotagem deliberada.

