[Arquivo: KCNA via EPA] Alguns analistas disseram que a arma testada poderia ser um Hwasong-12, que foi desenvolvido em 2017 e a Coreia do Norte diz que pode carregar uma ogiva nuclear

A Coreia do Norte disparou um míssil balístico sobre o Japão em direção ao Oceano Pacífico. Esse foi o quinto lançamento em 10 dias, em meio a expectativas de que está se preparando para testar sua primeira arma nuclear em cinco anos.

O míssil foi detectado pela guarda costeira japonesa e pela Coreia do Sul, provocou sirenes de alerta no norte do Japão e autoridades alertaram aos moradores a se protegerem. Os serviços de trem nas regiões nordeste de Hokkaido e Aomori foram suspensos temporariamente.

Em resposta ao teste, aviões de guerra dos EUA e da Coreia do Sul bombardearam um alvo no Mar Amarelo. Foi o último de um ciclo crescente de flexão muscular na região. Um porta-aviões dos EUA fez uma escala na Coreia do Sul pela primeira vez desde 2018 em 23 de setembro e em resposta a Coreia do Norte realizou cinco lançamentos nos últimos 10 dias.

O primeiro-ministro japonês Fumio Kishida condenou o lançamento descrevendo o teste por “ato bárbaro”. O presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol alertou para uma resposta resoluta após o lançamento. Ambos os líderes convocaram reuniões de emergência de seus respectivos conselhos de segurança nacional.

“(O NSC) deixou claro que as contínuas provocações norte-coreanas não podem ser toleradas e que haveria um preço a ser pago”, disse o comunicado do escritório de Yoon.

O governo de Seul pretende buscar medidas de dissuasão contra a Coreia do Norte, incluindo o fortalecimento de sanções. .

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.