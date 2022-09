Reprodução: commons - 26/09/2022 Edward Snowden

O presidente da Rússia, Vladimir Putin , concedeu nesta segunda-feira (26), cidadania russa ao ex-funcionário de inteligência dos EUA, Edward Snowden . O norte-americano é ex-analista da NSA (Agência Nacional de Segurança) dos Estados Unidos e ex-integrante da CIA (Agência de Inteligência norte-americana). Ele vazou informações secretas em 2013 e recebeu asilo na Rússia .

Os Estados Unidos querem há anos que Snowden volte ao país para ser julgado por crimes de espionagem. Em 2020, ele recebeu visto de residência permanência na Rússia.

Em 2019, o ex-analista afirmou que "o mais triste em todo caso (de vazamento das informações) é que o único lugar onde um informante americano pode falar não é na Europa, mas aqui (na Rússia)".

Em 2017, Putin declarou que Snowden errou ao vazar segredos dos Estados Unidos, mas não era um traidor.

O ex-funcionário da CIA escreveu um livro sobre o vazamento de informações. “Eterna vigilância: Como montei e desvendei o maior esquema de espionagem do mundo”, é o nome da obra.

Ele detalhou como NSA espionava a população norte-americana, incluindo o uso de servidores Google, Apple e Facebook. Segundo Snowden, países como Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia cooperavam com a espionagem .

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.