Reprodução / Twitter - 24.09.2022 Tempestade Fiona causou diversos estragos no Canadá

O furacão Fiona deixou um rastro de destruição na costa leste do Canadá nesse sábado (24). A tempestade histórica atingiu o país com fortes ventos, forçando a evacuação da população, derrubando árvores, e destruindo casas.

As autoridades canadenses, agora, concentram os esforços para realizar a limpeza dos locais atingidos e avaliar os danos, para preparar a restauração dos serviços de energia e telecomunicações que foram danificados com a tempestade. A restauração, no entanto, deve demorar.

O primeiro-ministro Justin Trudeau disse que as forças armadas canadenses serão mobilizadas para ajudar na restauração, acrescentando que o Fiona causou danos significativos e a recuperação exigirá um grande esforço.

Embora a intensidade da tempestade tenha sido forte, não há relatos de pessoas gravemente feridas ou mortos. De acordo com o governo canadense, isso se deve ao fato de que os moradores prestaram atenção nos alertas emitidos pelas autoridades.

A polícia, porém, está investigando se uma mulher foi arrastada para o mar, de acordo com a CBC .

Mesmo assim, milhares de moradores da Nova Escócia, Ilha do Príncipe Eduardo (PEI) e Terra Nova ficaram sem energia e estão lidando com dificuldades nas linhas de comunicação.

O governo emitiu um aviso à população dizendo que, em alguns casos, pode levar semanas para que os serviços essenciais sejam totalmente restaurados. "Sabemos que o dano é muito extenso, provavelmente o pior que já vimos", disse Dennis King, primeiro-ministro da PEI, a repórteres nesse sábado.

"Nosso caminho para a recuperação levará semanas ou mais. Será uma abordagem de mão-cheia", acrescentou, segundo a Reuters .

À Canadian Broadcasting Corp , o editor-chefe da Wreckhouse Weekly em Port aux Basques, Rene Roy, disse que várias casas e um prédio foram arrastados para o mar.

Unbelievable video of storm surge from Superstorm #Fiona in Newfoundland, Canada.



Shows you the extreme power and danger of storm surge at the coast. pic.twitter.com/uyvwAXaTKA — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) September 24, 2022

"Esta é de longe a coisa mais aterrorizante que já vi na minha vida", afirmou, dizendo que as casas se tornaram "apenas uma pilha de escombros no oceano"."Há um prédio de apartamentos que literalmente desapareceu. Há ruas inteiras que desapareceram", acrescentou.



Nessa sexta-feira (23) o furacão Fiona ameaçou chegar à ilha das Bermudas, passando a oeste do território em direção à Nova Escócia . No início da semana, o fenômeno já havia atingido uma série de ilhas do Caribe, deixando mortos e causando destruição .

Além das mortes, praticamente todos os 3,3 milhões de habitantes de Porto Rico ficaram sem energia durante uma onda de calor.

O fenômeno provocou graves inundações e deslizamentos de terra antes de atingir a República Dominicana. O Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) disse que a tempestade estava causando "inundações catastróficas".

"O olho do furacão Fiona tocou terra ao longo da costa da República Dominicana perto de Boca De Yuma. Os ventos máximos sustentados no momento em que tocou a terra foram estimados em 150 quilômetros por hora", disse o NHC no Twitter .

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.