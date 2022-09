Reprodução / Reuters - 24.09.2022 Tufão atingiu região área central do Japão, deixou destruição e mortos

Neste sábado (24), um tufão atingiu a área central do Japão com chuvas torrenciais e ventos fortes, matando duas pessoas e deixando milhares de casas sem energia, informou a mídia local.

A cidade de Shizuoka, a sudoeste da capital, Tóquio, foi bastante atingida, registrando um recorde de 417 mm (16,42 polegadas) de precipitação desde que a chuva começou na última quinta-feira (22), segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA).

Os ventos no centro do tufão Talas sopravam a cerca de 65 km/h, com rajadas de 90 km/h.

De acordo com a agência de notícias Kyodo, um homem de 40 anos morreu em um deslizamento de terra. Depois, outro de 29 foi encontrado morto após o carro dele cair em um reservatório.

A fornecedora Chubu Electric Power Grid Co informou que a energia foi cortada para cerca de 120.000 residências. Segundo a empresa, um deslizamento derrubou dois postes de eletricidade.

"Pedimos desculpas pela inconveniência causada por esta falta de energia. A interrupção está sendo prolongada devido a deslizamentos de terra, entre outros fatores, mas estamos fazendo todo o possível para corrigí-lo o mais rápido possível", afirmou a empresa no Twitter .

Na tarde deste sábado no Japão, a energia já havia retornado na maioria das residências, mas cerca de 2.800 ainda estavam sem energia. A companhia estimou que a restauração dos postes deve levar alguns meses.

Além disso, os serviços de trem-bala haviam sido suspensos desde a noite de sexta (23), mas já foram reiniciados.

Apesar de a agência meteorológica já ter rebaixado o tufão para um ciclone extratropical na manhã de hoje, chuvas torrenciais ainda são esperadas em Shizuoka e pediu cautela da população por risco de deslizamentos de terra e inundações.

A cidade de Yokohama, a cerca de 30 km ao sul de Tóquio, também emitiu um alerta de evacuação por volta do meio-dia de sábado para cerca de 3.000 moradores.

Alerta

A Agência Meteorológica do Japão emitiu um alerta especial de tufão, neste sábado , para a Prefeitura de Kagoshima, em Kyushu, a mais ao sul das principais ilhas do Japão, no momento em que a região se prepara para um super tufão poderoso e potencialmente destrutivo.

O alerta chegou após a agência meteorológica ter pedido que os moradores se retirassem de partes de Kyushu mais cedo no mesmo dia, antes do tufão Nanmadol, que deve trazer até meio metro de chuva quando atingir a região no domingo.

O Nanmadol, classificado como um super tufão pelo Centro de Alerta Conjunto de Tufão da Marinha dos EUA, tem o potencial de ser a tempestade tropical mais destrutiva a atingir o Japão em décadas.



