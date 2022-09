GEOFF PUGH Rei Charles e Camilla Parker Bowles, rainha consorte

O rei Charles III, junto de sua esposa Camilla Parker Bowles, rainha consorte, estão reunidos com parlamentares no Palácio de Westminster, em Londres, na manhã desta segunda-feira (12). Na cerimônia, os membros do Parlamento prestam condolências oficiais ao monarca pela morte de Elizabeth II.

Durante a cerimônia foi os oradores lamentaram a morte da monarca.

"Todos agora sentimos uma sensação de perda além da medida após a morte da rainha Elizabeth II."

Houve também uma referência ao local, o Palácio de Westminster Hall.

"Este é um espaço histórico, suas paredes construídas há mais de 900 anos... desde os tempos medievais, grande parte da nossa história nacional ocorreu dentro dessas mesmas paredes".

"Este antigo salão é um espaço vivo e, como nossa grande nação, continua a evoluir".

Chales deve discursar e logo após o evento voltar à Escócia, onde acompanhará um cortejo fúnebre do corpo rainha do Palácio de Holyroodhouse até a catedral de Saint Giles, em Edinburgo.



No local haverá uma missa seguida de um velório aberto ao público.

Leia também Caixão com corpo de Elizabeth II chega a palácio em Edimburgo

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.