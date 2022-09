Shinzo Abe (Japão)

O ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe morreu após um ataque a tiros, enquanto fazia um discurso, em julho deste ano, na cidade de Nara, no Japão. O político foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O japonês Tetsuya Yamagami, de 41 anos, foi preso em flagrante minutos depois do assassinato do ex-premiê, o homem se dizia estar "frustrado e insatisfeito" com Abe. Yamagami, que é ex-militar das Forças de Autodefesa do Japão, teria usado uma arma de fabricação artesanal para matar Abe.