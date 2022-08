Reprodução/Ansa - 04.08.2022 Soldado na Central nuclear de Zaporizhzhia

A Agência Internacional de Energia Atômica (Aiea) confirmou que fará nesta semana uma inspeção na central nuclear de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia.

A maior usina de energia atômica da Europa está sob controle militar russo desde o início da guerra e foi palco de combates nas últimas semanas, com acusações mútuas entre Kiev e Moscou.

"O dia chegou, a Missão de Apoio e Assistência a Zaporizhzhia está a caminho. Precisamos proteger a segurança da maior planta nuclear da Ucrânia e da Europa. Orgulhoso em liderar essa missão, que chegará em Zaporizhzhia até o fim da semana", escreveu no Twitter o diretor da Aiea, Rafael Grossi, nesta segunda-feira (29).

A iniciativa conta com o aval da Rússia e da Ucrânia, que estão em guerra nos arredores da usina. "Será a missão mais difícil na história da Aiea por causa dos ataques russos no local, mas também pelo modo descarado com o qual a Rússia tenta legitimar a própria presença", disse o ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba.

Já os países do G7 - Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido - cobraram que os inspetores da Aiea tenham "acesso livre" à central nuclear. Por sua vez, o governo da Rússia prometeu garantir a segurança da missão nos territórios sob seu controle.

A usina fica na cidade de Energodar, onde 10 pessoas ficaram feridas em ataques das forças russas na madrugada desta segunda-feira. "Duas delas foram internadas na UTI em estado grave", disse o prefeito Dmytro Orlov.

