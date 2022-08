O Antagonista Cristina Kirchner é acusada de corrupção quando comandou o país entre 2007 e 2015

Ao menos 14 policiais ficaram feridos em um protesto em defesa da vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, na tarde de sábado (27), em Buenos Aires. Manifestantes se reuniram em frente a casa de Kirchner para prestar apoio após a acusação de corrupção.

As agressões começaram após a polícia local colocar grades que limitavam o avanço dos manifestantes. Ao derrubarem a proteção, foram recebidos por bombas de gás lacrimogêneo. Dois manifestantes foram presos.

Segundo as autoridades, os policiais feridos foram encaminhados para o hospital do bairro de Recoleta e liberados em seguida.

Desde a semana passada, manifestantes de concentram em frente à casa de Kirchner para protestar contra o pedido de prisão da vice-presidente argentina. Na segunda-feira (22), a promotoria do país pediu a condenação de Cristina Kirchner e outras 12 pessoas por suspeita de participarem de esquemas de corrupção.

Segundo as investigações, os casos teriam acontecido entre 2007 e 2015, quando Kirchner comandava o país. A promotoria pediu a prisão da vice de Alberto Fernández por 12 anos, além da perda dos direitos políticos, o que pode atrapalhar os planos da ex-presidente para as próximas eleições.

Kirchner nega as acusações e se diz vítima de perseguição política.