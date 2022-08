Reprodução/twitter - 14.08.2022 Homem foi preso após operação policial sem oferecer resistência

Um ataque contra um ônibus e contra pedestres em Jerusalém neste domingo (14) deixou ao menos oito feridos, entre os quais, uma mulher grávida. Duas pessoas foram levadas ao hospital em estado grave e a mulher precisou passar por um parto de emergência.

Segundo as autoridades, o homem atacou o veículo que estava próximo à Tumba de Davi, não muito distante do Muro das Lamentações, em uma área repleta de religiosos e de turistas. Ele também atirou contra pedestres que estavam no local.

O porta-voz do Magen David Adom, equivalente israelense à Cruz Vermelha, Zaki Heller, afirmou que os socorristas chegaram "rapidamente" ao local do ataque.

"Os pedestres pararam para ajudar dois homens, com cerca de 30 anos, que ficaram feridos no ônibus. Eles estavam conscientes, conseguiam andar, mas foram feridos na parte superior do corpo", pontuou Heller.

A polícia israelense anunciou, horas depois da ação, que o homem foi preso e que ele é um morador da cidade com passagens pela polícia por crimes menores.

"Ao fim da busca ao homem, da qual fizeram parte forças da polícia, guardas da fronteira e agentes do Shin Bet [serviço secreto], foi preso o terrorista que fez o atentado. Ele se entregou à polícia sem resistir. Também entregou a arma que usou no tiroteio", informou a nota oficial da polícia.

Segundo a "Rádio Militar" de Israel, o autor é Amir Sidawi, 26 anos, morador de Jerusalém leste e que possui um documento de identificação israelense.

