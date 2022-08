Divulgação/Nancy Pelosi Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, chega a Taiwan

O Ministério das Relações Exteriores da China convocou durante a madrugada já da quarta-feira (3) (terça-feira no horário de Brasília) o embaixador dos Estados Unidos em Pequim, Nicholas Burns, para exprimir "uma forte oposição e uma firme condenação" contra a visita da presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, a Taiwan.

O vice-ministro da pasta, Xie Feng, afirmou que a ida "é uma grave provocação" e uma "violação do princípio da China Única".

Ainda conforme o representante, "o governo de Washington deveria frear a ação sem escrúpulos de Pelosi e impedi-la de ir contra a tendência histórica, mas ao invés disso, apoiou e colaborou com ela, o que agrava a tensão no estreito de Taiwan e danifica gravemente as ligações China-EUA".

Visita de Nancy Pelosi



A presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi, chegou nesta terça-feira em Taipé, na primeira visita de um integrante dos altos escalões políticos americanos à ilha desde 1997, e que deve acirrar as já tensas relações entre Pequim e Washington.

A viagem foi mantida em sigilo por semanas, e apesar das promessas da Casa Branca de que tudo transcorrerá "em segurança", o presidente chinês, Xi Jinping, alertou os EUA para que "não brinquem com fogo", se referindo a Taiwan.







Por volta das 22h40, pelo horário local, 11h40 pelo horário de Brasília, o Boeing C-40C, da Força Aérea dos EUA, pousou no aeroporto de Songshan, nos arredores de Taipé, vindo de Kuala Lumpur, na Malásia.

A rota usada foi pouco usual, como mostrou o site de monitoramento FR24: a aeronave contornou as Filipinas, e não passou pelo Mar do Sul da China, área onde Pequim tem disputas territoriais com os vizinhos e mantém presença militar ostensiva. Antes da chegada, uma mensagem de boas vindas foi projetada no arranha-céu Taipei 101, de 438 metros de altura.

