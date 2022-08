Reprodução - 01.08.2022 China faz exercícios militares na véspera de viagem de Pelosi a Taiwan

Soldados chineses realizaram exercícios terrestres, marítimos e aéreos nesta semana, segundo um vídeo divulgado por Pequim. A ação ocorreu em meio à crescente tensão provocada por uma visita da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan.

“Enterrem todos os inimigos que ousam invadir", mostra o slogan dos militares ao final. Assista o vídeo aqui.

O vídeo, divulgado na segunda-feira, marca o 95º aniversário da fundação do Exército de Libertação Popular Chinês. Bandeiras nacionais da China também foram hasteadas em vários acampamentos militares e cidades do país.

Pelosi chegou nesta terça-feira a Taiwan, na primeira visita de um integrante dos altos escalões políticos americanos à ilha desde 1997, e que deve acirrar as já tensas relações entre Pequim e Washington. A viagem foi mantida em sigilo por semanas, e apesar das promessas da Casa Branca de que tudo transcorrerá "em segurança", o presidente chinês, Xi Jinping, alertou os EUA para que "não brinquem com fogo", se referindo a Taiwan.

