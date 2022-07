Reprodução Tv Local: 25.07.2022 Papa Francisco em visita no Canadá: 25.07.2022

O Papa Francisco disse nesta segunda-feira (25), durante visita à escolas indígenas no Canadá, que expressa “sua tristeza” pelo legado de abusos nas escolas e internados do Canadá. O pedido de perdão foi direcionado aos sobreviventes do sistema educacional que é administrado pela igreja, enquanto viaja pelo país em uma espécie de “peregrinação de penitência”.

O pedido feito hoje na visita do pontífice à comunidade de Maskwacis, na região de Alberta, no primeiro encontro formal de uma série de locais ao qual o Papa pretende visitar durante uma semana de eventos.

“Sinto muito. Peço perdão, em particular, pela maneira como muitos membros da Igreja e de comunidades religiosas apoiaram, inclusive com sua indiferença, nos projetos de destruição cultural e assimilação forçada promovidos pelos governos da época, que culminaram no sistema de internatos”, disse Francisco, contando a quase 2.000 sobreviventes do sistema de escolas escolares sua “indignação” e “vergonha” pela memória “dolorosa” no tratamento dos indígenas.

O primeiro-ministro, Justin Trudeau, o governador-geral, Mary Simon, a chefe nacional da Assembleia das Primeiras Nações, Roseanne Archibald, e vários legisladores federais também estiveram presentes.

No final da tarde, Francisco deve visitar uma paróquia católica na capital da província de Edmonton. A igreja incorpora a língua e os costumes indígenas na liturgia. Nos próximos dias, o papa viajará para a cidade de Quebec e Iqaluit, capital do território do norte de Nunavut.

