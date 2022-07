Zoológico de Brasília/Divulgação 25/07/22 Cobra estrangula homem e é morta a tiros por policiais

Policiais da Pensilvânia mataram a tiros uma cobra de 4,5 metros de comprimento que estava estrangulando um homem, de 28 anos em Fogelsville, cerca de 70 km ao norte da Filadélfia. O incidente aconteceu na tarde dessa quarta-feira.

De acordo com as autoridades, a polícia foi acionada até a casa e encontrou o animal enrolado no pescoço da vítima, que estava inconsciente no chão e em parada cardiorrespiratória. Na ocasião, um dos policiais atirou na cabeça do réptil e a matou.

"Os policiais perceberam imediatamente a gravidade do incidente, mas também tiveram que ter muito cuidado para se proteger", disse tenente Peter Nickischer à imprensa local.

"Um dos oficiais descreveu-a como 'saída de um filme de terror", afirmou Nickischer ao Washington Post. A cobra acabou por se soltar e os polícias socorreram o homem, que criava a cobra como animal de estimação.

Ele foi encaminhado para um hospital e o estado de saúde não foi divulgado. A polícia não soube dizer que tipo de cobra era.

Píton matou criador em 'gesto de afeto'

O sufocamento por cobras pode levar à morte. Em 2018, um britânico, de 31 anos, foi encontrado morto em sua casa após a sua cobra de estimação, uma píton, de 2,4 metros, se enroscar no pescoço dele.

À época, o investigador do caso disse que a intenção do animal não era matar o dono, mas demonstrar carinho.

