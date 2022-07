Reprodução/Twitter @POTUS - 21.07.2022 Joe Biden está em confinamento na Casa Branca

Após ter testado positivo para a Covid-19, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden , usou as suas redes sociais para confirmar que "está muito bem".

"Estou muito bem. Acabei de ligar para o senador Casey e o prefeito Cognetti para pedir desculpas por não poder estar nos eventos de hoje. Estou me mantendo ocupado", twittou o presidente, também postando uma foto dele no trabalho, de terno e sem gravata.

A Casa Branca informou nesta quinta-feira (21) que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, testou positivo para a Covid-19.

Em um comunicado, a secretária de imprensa, Karine Jean-Pierre, afirmou que Biden seguirá desempenhando normalmente suas funções do escritório. Ela também revelou que o presidente começou a tomar o medicamento Paxlovid, pílula antiviral oral da farmacêutica norte-americana Pfizer para combater o novo coronavírus.

O chefe de Estado está totalmente vacinado e apresenta "sintomas leves" da doença. Seguindo as orientações do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), ele está em confinamento na Casa Branca.

O político de 79 anos de idade contraiu a doença pela primeira vez. Jean-Pierre acrescentou que Biden havia testado negativo em uma rodada de verificações na última terça-feira (19).

Ele deveria ter ido para a Filadélfia, mas a visita precisou ser cancelada em virtude do teste positivo para a o novo coronavírus.

De acordo com a emissora "CNN", a primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, apresentou teste negativo para a doença e manterá seu horário de trabalho. No momento, ela se encontra em Michigan.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.