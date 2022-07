Reprodução/rede social Presidente da Funai é criticado em evento internacional





O presidente da Funai (Fundação Nacional do Índio), Marcelo Xavier, precisou deixar um evento em Madri, nesta quinta-feira (21), após ser criticado por um indigenista brasileiro que estava em uma reunião internacional. O executivo chegou a ser chamado de “assassino” e “miliciano”.

Ricardo Rao, ex-funcionário da Funai, se levantou durante a 15ª Assembleia Geral da do Fundo para o Desenvolvimento dos Povos Indígenas da América Latina e Caribe e afirmou que Xavier não tinha motivo para participar do encontro. Após escutar as acusações, Marcelo resolveu sair do local.

“Esse homem não pertence aqui. Não é digno de estar entre vocês. O Itamaraty é uma vergonha. O Itamaraty está sendo babá de miliciano. Marcelo Xavier é um miliciano. Este homem é um assassino. Este homem é responsável pela morte do (indigenista) Bruno Pereira e do (Dom) Phillips”, desabafou Rao.

“Você é um miliciano, Xavier. Bandido, vai embora mesmo. Para fora”, prosseguiu o ex-funcionário da Funai. Após o presidente do órgão ter deixado a sala, uma mulher gritou: “Fora Bolsonaro”.

URGENTE! Marcelo Xavier, presidente miliciano da FUNAI, é expulso de um evento da ONU em Madri! Compartilhem! pic.twitter.com/zf537y5Ohh — RICARDO RAO (@RICARDORAO7) July 21, 2022





A revolta de Ricardo Rao é em relação aos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. A dupla desapareceu no dia 5 de junho, no Vale do Javari, no extremo-oeste do Amazonas. Após dias de buscas, Amarildo da Costa de Oliveira confessou ter participado do crime no dia 15 do mesmo mês.

Oseney da Costa de Oliveira e Jeferson da Silva Lima também foram presos como suspeitos de terem participado do crime. As investigações seguem sendo feitas pela polícia.

Os corpos foram encontrados e passaram por perícias. As famílias velaram Dom e Bruno.

A FILAC não é uma entidade que faz parte da ONU (Organização das Nações Unidas). No começo dos anos de 1990, para criar uma nova relação entre os povos indígenas e estados, a Cúpula Iberoamericana determinou o mecanismo que, nesta semana, chega aos seus 30 anos.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .