Reprodução / Record News - 31.03.2022 Presidente dos EUA, Joe Biden, testou positivo para a Covid

Nesta quinta-feira (21), a Casa Branca confirmou que o presidente do Estados Unidos, Joe Biden , testou positivo para a Covid-19.

Biden, no entanto, apresenta apenas "sintomas leves" da doença e "continuará desempenhando todas as suas funções" normalmente durante o período que ficará isolado na Casa Branca, de acordo com a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre.

Segundo Jean-Pierre, o mandatário entrou em contato com membros da equipe da Casa Branca por telefone na manhã de hoje e vai participar de todas as reuniões já planejadas por telefone e chamada de vídeo.

O presidente norte-americano tem 79 anos e já completou o esquema vacinal contra o coronavírus. Biden recebeu duas doses da Pfizer antes de assumir o cargo da presidência, depois, um primeiro reforço em setembro do ano passado e tomou a outra dose adicional em 30 de março.

Esta é a primeira vez que Biden testa positivo para a doença. Nessa terça-feira (19), ele testou negativo pela última vez, de acordo com Jean-Pierre.

Segundo a Casa Branca, ele começou a tomar Paxlovid, medicamento antiviral que precisa de receita médica, projetado para reduzir a gravidade da doença. O remédio da Pfizer está disponível por meio de autorização de uso emergencial da agência reguladora dos EUA, Food and Drug Administration, para tratamento leve a moderado em pessoas com 12 anos ou mais que correm alto risco de doença grave.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.