Reprodução / C Span Biden recebeu dose de reforço da vacina contra a Covid-19

Nesta segunda-feira (27), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de 78 anos, recebeu uma dose de reforço da vacina contra a Covid-19 . Enquanto recebia o imunizante, o mandatário conversou com jornalistas em um auditório da Casa Branca.

A aplicação da dose de reforço da vacina já foi aprovada pela FDA, autoridade sanitária dos EUA, na última semana e é recomendada para pessoas idosas e adultos com comorbidades.

"Vamos fazer a nossa parte", afirmou Biden ao ser questionado sobre o acesso de países mais pobres ao imunizante.

Na ocasião, o presidente disse que sua esposa, Jill, de 70 anos, também receberá a dose de reforço em breve.

No país, a variante delta tem causado uma alta de casos da doença. Na última semana, os Estados Unidos voltaram a registrar mais de duas mil mortes diárias em decorrência da Covid-19.

De acordo com a plataforma "Our World in Data", vinculada à Universidade de Oxford, o país aplicou duas doses (ou a dose única) da vacina em aproximadamente 56% de sua população.