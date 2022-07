Reprodução/Ansa - 20.07.2022 Brasileira Edlaine Ferreira se entregou à polícia de Bussolengo após matar marido

A brasileira Edlaine Ferreira, 36 anos, se entregou à delegacia de polícia de Bussolengo, na província italiana de Verona, após matar seu marido, Francesco Vetrioli, 37, a facadas nesta quarta-feira (20).

"Por volta das 13h, foi tocada a campainha da nossa polícia local e a mulher ali contou que tinha matado o marido. Ela estava muito agitada", disse o vice-prefeito de Bussolengo, Giovanni Amantia, à ANSA.

O político afirmou ainda que o comandante local "a recebeu e pediu que confirmasse a história". "Então, ela os acompanhou até a sua casa, e os agentes confirmaram o que ocorreu", explicou ainda.

Conforme Ferreira, os dois haviam se casado em 2 de abril deste ano, mas ela era vítima de violência doméstica e relatou que o marido a "traía frequentemente".

A mulher disse ainda que matou Vetrioli, que trabalhava como motorista profissional, entre a noite da terça-feira (19) e a madrugada desta quarta com uma facada no coração e decidiu se entregar aos policiais para confessar o que fez.

Vizinhos contaram aos policiais que Ferreira morava ali há pouco tempo, mas que nunca ouviram brigas ou qualquer tipo de anormalidade na casa.

Agora, a investigação será realizada pelo procurador Claudio Boranga, em operação que conta com os carabineiros de Verona e também de Bussolengo.

