Reprodução: commons - 18/04/2022 Representantes de cada país do G20

A reunião de dois dias dos ministros das Finanças do G20 na Indonésia terminou neste sábado (16) sem uma declaração conjunta, devido às divisões sobre a invasão russa à Ucrânia.

Em coletiva de imprensa, o ministro das Finanças da Indonésia, Sri Mulyani Indrawati, afirmou que "alguns países têm opiniões sobre esta guerra, e outros têm opiniões diferentes, mas na maioria das questões todos nós concordamos".

Segundo ele, dos 14 parágrafos do texto final que resume as reuniões, em apenas dois os ministros não chegaram a um consenso. O encontro também contou com a presença de representantes russos.

De acordo com a imprensa local, durante as conversações na ilha de Bali, os ministros das nações ocidentais acusaram as autoridades russas de cumplicidade na invasão.



Ontem, inclusive, a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, e o seu homólogo australiano, Jim Chalmers, insistiram que a invasão causou uma onda de choque na economia global.

