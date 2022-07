Ansa Ataque russo em Vinnytsia deixa pelo menos 21 mortos

O governador da região ucraniana de Vinnytsia, Serhiy Borzov, confirmou nesta quinta-feira (14) que pelo menos 21 pessoas, incluindo três crianças, morreram em um ataque com mísseis na cidade homônima.

Ainda de acordo com informações do político, 90 indivíduos foram procurar ajuda de instituições médicas e 51 foram hospitalizados.

"Até o momento, 21 pessoas, incluindo três crianças, faleceram como resultado de um ataque com mísseis na cidade", comentou Borzov.

Kyrylo Tymoshenko, porta-voz do Gabinete presidencial da Ucrânia, disse ao portal Ukrinform que Vinnytsia foi atingida por mísseis de cruzeiro Kalibr lançados de um submarino russo no Mar Negro.

As autoridades ucranianas não descartam que o número de mortos possa aumentar nas próximas horas, já que os mísseis atingiram edifícios empresariais, estacionamentos e alguns outros imóveis na região.

Vinnytsia fica aproximadamente 270 quilômetros a sudeste da capital Kiev e é uma das maiores cidades da Ucrânia, com uma população de cerca de 370 mil habitantes.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.