Reprodução / Twitter - 08.07.2022 Ex-premiê Shinzo Abe morreu em atentado no Japão

Na manhã desta sexta-feira (8), o ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, de 67 anos, foi vítima de um atentado na cidade de Nara , no oeste do país. Shinzo morreu após um ataque a tiros enquanto fazia um discurso. Um suspeito foi preso e uma espingarda apreendida.

Reprodução / Twitter - 08.07.2022 Ex-premiê Shinzo Abe morreu após ataque

Vídeos que mostram o momento do atentado foram compartilhados nas redes sociais. Nas imagens, o ex-premiê aparece discursando e, em determinado momento, é possível ouvir o som dos tiros, até que Abe é atingido. Veja:

Second video shows the attempted assassination of former Japanese Prime Minister Shinzo Abe



NOTE: Video not graphic, but viewer discretion is advised pic.twitter.com/BZNGHP78ds — BNO News (@BNONews) July 8, 2022

O ex-premiê foi baleado duas vezes, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Após os disparos, o público que estava no local correu na direção de Abe para tentar ajudá-lo:

WATCH: Bystanders rush to help former Japanese Prime Minister Shinzo Abe after he is shot pic.twitter.com/vgk7fn323p — BNO News (@BNONews) July 8, 2022

Nos registros, também é possível ver um grupo de policiais equipados indo até o local depois do ataque.

O suspeito ao atentado, identificado como Tetsuya Yamagami, de 41 anos, é morador de Nara e, de acordo com apuração inicial, usou uma arma artesanal. Ele foi detido em seguida pelos policiais e está sendo investigado por tentativa de homicídio, segundo a emissora pública NHK .

Uma gravação feita por um repórter pouco antes de os tiros serem disparados mostra uma pessoa suspeita esperando o início do discurso de Abe, segundo a NHK .













Ainda não se sabe se os dois tiros o atingiram ou se uma das balas o atingiu no pescoço e se deslocou dentro de seu corpo.

Um dos líderes do partido de Abe, em entrevista à mídia local, disse que a situação do político era "preocupante" e que ele recebeu uma transfusão de sangue. Logo depois, a morte no hospital foi confirmada pela NHK .

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.