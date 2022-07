Reprodução ABC TV 04/07/2022 Tubarão atacou salva-vidas durante treinamento, nos Estados Unidos

O salva-vidas americano Zack Gallo foi atacado, neste domingo, por um tubarão enquanto participava de um treinamento na praia de Smith Point, em Long Island, no estado de Nova York. Ele brigou com o animal e conseguiu se libertar, sendo resgatado por colegas. Duas praias da área foram fechadas.

As mordidas do peixe foram no peito e na mão direita do salva-vidas, que trabalha há 10 anos na região.

"Ele estava fazendo o papel de vítima (no treinamento) e, durante isso, realmente se tornou uma vítima quando essa mordida de tubarão ocorreu", disse o prefeito do condado de Suffolk, Steve Bellone.

Gallo deu socos no animal para se libertar de suas mordidas. Outros salva-vidas que também faziam parte do treinamento nadaram até o colega e o retiraram das águas. Segundo Bellone, a vítima estava "sangrando significativamente". Ele foi levado para um hospital da região.

"Felizmente, ele está bem", disse Bellone.

Esse pode ser o segundo episódio do tipo a ocorrer na região na última semana. Na quinta-feira, um nadador de 37 anos sofreu uma laceração no pé esquerdo, que foi descrito pelas autoridade como um possível caso de mordida de tubarão.

