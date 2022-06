Reuters Primeiro-ministro russo, Dmitry Medvedev, durante sessão do Fórum Internacional de Investimento "Sochi-2014" em Sochi

Nesta quinta-feira (30), o ex-premiê e atual vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitri Medvedev, afirmou que as sanções aplicadas por potências ocidentais contra o país podem ser avaliadas como um ato de agressão e justificar uma guerra.

"Gostaria de salientar mais uma vez que, em certas circunstâncias, tais medidas hostis [sanções] também podem se qualificar como um ato de agressão internacional. E até mesmo como um casus belli [justificativa para a guerra]", disse Medvedev, que acrescentou que a Rússia tem o direito de se defender.

Em resposta ao conflito na Ucrânia, os países do Ocidente aplicaram uma série de sanções econômicas internacionais à Rússia. O conflito, que teve início em em 24 de fevereiro, já causou uma série de consequências diplomáticas e econômicas no país de Putin.

Medvedev, ex-presidente que já foi visto como um liberal, tem sido um dos defensores mais vocais da guerra contra a Ucrânia e não abre mão da possibilidade do conflito se expandir para outros países que tentarem intervir.

