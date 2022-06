Reprodução/Site Instituto Nacional Penitenciário e Carcerário (Inpec) Penitenciária de Tuluá, na Colômbia

Um incêndio no presídio de Tuluá, na Colômbia , deixou ao menos 49 mortos nesta terça-feira (28). De acordo com a imprensa local, os prisioneiros tentavam realizar uma fuga em massa e, para distrair os funcionários da prisão, atearam fogo em colchões durante a troca de turno dos guardas.

Conforme o site de notícias Caracol , o Instituto Nacional Penitenciário e Carcerário da Colômbio (Inpec) confirmou o número de mortes.

"Infelizmente há uma rebelião no pavilhão número oito da prisão de Tuluá, onde há 1.267 presos, com um lamentável resultado de 49 mortes", disse o general Tito Castellanos, diretor do Inpec, em entrevista à rádio La W Radio.

Durante a ação, as chamas saíram do controle e tomaram todo o edifício do pavilhão 8 do presídio, que tem cerca de 200 presidiários.

O presídio, que fica a cerca de 90 quilômetros da cidade de Cali, tem quase 1.300 pessoas presas. Organizações não governamentais do país denunciam superlotação e condições precárias no estabelecimento.

Ainda, de acordo com o jornal El Tiempo, outras 30 pessoas ficaram feridas e o incêndio já foi controlado.

