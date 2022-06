Reprodução/Flickr Líderes do G7 em reunião

Os líderes do G7, reunidos em uma cúpula na Alemanha, ironizaram neste domingo (26) as fotografias do presidente da Rússia, Vladimir Putin, sem camisa divulgadas ao longo dos anos.

Durante a reunião na qual a invasão russa à Ucrânia é a pauta principal, os líderes fizeram uma piada sobre as poses que podem garantir a eles uma postura de "mais durões" que a de Putin.





Em tom de brincadeira, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, questionou seus parceiros se deveria ficar com o terno ou não, ao chegar à mesa de trabalho.

"Casacos? Jaquetas? Vamos tirar nossos casacos?", brincou o premiê britânico, que disse ainda: "Temos de mostrar que somos mais durões que Putin".

Na sequência, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, acrescentou: "Teremos uma exposição de montar a cavalo com o peito nu", fazendo referência à foto pitoresca do líder russo de 2009 andando à cavalo sem camisa.

Johnson, por sua vez, deu outra sugestão: "Vamos mostrar nossos peitorais", sugeriu ele, entre risos dos presentes.

Segundo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, "andar a cavalo é a melhor coisa".

Por fim, os líderes posaram - com seus casacos - para fotos, antes que os repórteres fossem convidados a deixar a sala.