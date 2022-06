Reprodução 26/06/2022 Ao menos 20 jovens foram encontrados morto em discoteca na África do Sul

Pelo menos 20 jovens foram encontrados mortos numa discoteca na cidade de East London, na África do Sul. A polícia ainda investiga circunstâncias das mortes.

"Temos o registo de 17 jovens encontrados mortos numa discoteca no Scenery Park, em East London. Ainda estamos a investigar as circunstâncias das mortes", explicou o chefe da polícia provincial, Thembinkosi Kinana, à AFP, antes de localizarem mais três corpos.

"O número subiu para 20, três morreram no hospital. Mas ainda há dois que estão em estado crítico", disse o chefe do departamento de segurança da província, Weziwe Tikana-Gxothiwe, à televisão local.

As vítimas têm entre 18 e 20 anos de idade e, de acordo com imagens publicadas em redes sociais, de forma misteriosa, os corpos estavam deitados no chão da discoteca, sendo que nenhum deles tem ferimentos aparentes.



Familiares das vítimas e curiosos estão no local. "Os pais cujos filhos não dormiram em casa estão aqui e querem entrar no clube para procurar seus entes queridos", disse um responsável pelo departamento de Segurança e Comunidade da província de Eastern Cape, Unathi Binqose.

