Reprodução: Facebook / Bakhtar News Agency Terremoto no Afeganistão

Em um movimento raro, o líder supremo do Talibã, Haibatullah Akhundzadah, que pouco aparece em público, solicitou à comunidade internacional e às organizações humanitárias “que ajudem o povo afegão afetado” e “não poupe esforços” para recuperar o país após um terremoto de magnitude 5,9, na manhã da quarta-feira, deixar cerca de mil mortos e outros 1.500 feridos . O evento foi classificado pelas autoridades locais como “grande tragédia”.

Autoridades afegãs estão realizando buscas nesta quinta-feira para chegar a uma área remota atingida pelo terremoto, mas as comunicações precárias e a falta de estradas adequadas dificultaram os esforços, disseram autoridades.

O terremoto ocorreu a cerca de 160 quilômetros a sudeste de Cabul, em montanhas áridas e repletas de pequenos assentamentos, perto da fronteira com o Paquistão, atingindo áreas que já sofriam os efeitos das fortes chuvas recentes. Por conta do abalo, uma série de desmoronamentos e deslizamentos de terra ocorreram, dificultando os esforços de resgate.

“Não podemos alcançar a área, as redes são muito fracas, estamos tentando obter atualizações”, disse à Reuters Mohammad Ismail Muawiyah, porta-voz do principal comandante militar talibã, na província de Paktika, a mais atingida.

Além dos cerca de mil mortos e 1.500 feridos, mais de 3 mil casas foram destruídas. Cerca de 600 pessoas foram resgatadas de várias áreas afetadas, acrescentou Muawiyah.

O secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, disse que a entidade está “totalmente mobilizada” para ajudar, com o envio de equipes de saúde e suprimentos de medicamentos, alimentos, kits de trauma e abrigos de emergência para a zona do terremoto.

A operação de resgate será um grande teste para as autoridades islâmicas do Talibã, que assumiram o controle do país em agosto passado após duas décadas de guerra e foram cortadas de grande parte da assistência internacional por causa das sanções. O ministério da defesa, liderado pelo Talibã, está liderando os esforços de resgate.

Socorristas lutam para chegar à zona do terremoto

Mesmo antes da tomada do Talibã, as equipes de resposta a emergências do Afeganistão estavam sobrecarregadas para lidar com os desastres naturais que atingem o país. Com aviões e helicópteros em condições de voar desde que o Talibã voltou ao poder, no entanto, qualquer resposta imediata à mais recente catástrofe é limitada.

A mídia afegã publicou fotos de casas reduzidas a escombros e corpos envoltos em cobertores no chão horas após o terremoto. A cidade de Gayan, perto do epicentro, sofreu danos significativos, com a maioria de seus edifícios de paredes de barro danificados ou completamente desmoronados, segundo a Reuters.

