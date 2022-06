Reprodução - 23.06.2022 Equipes de resgate não conseguiram reanimar a mulher atingida por um raio, na Califórnia

Uma mulher e seus dois cães morreram após serem atingidos por um raio, durante uma caminhada matinal. De acordo com Steve Carmona, representante da administração central da cidade de Pico Rivera, na Califórnia (EUA), a mulher passeava com os cães no Distrito de San Gabriel, na manhã de quarta-feira, quando foi atingida.

A polícia e as equipes de emergência foram acionadas por moradores da região por volta das 9h. A vítima e os animais foram encontrados caídos próximo a duas movimentadas avenidas. Os socorristas tentaram reanimá-la e a seus cães, mas sem sucesso.

O incidente ocorreu num período em que tempestades de raios estão passando pelo sul da Califórnia. Após o caso, a prefeitura local alertou os moradores para ficarem dentro de casa, evitando passeios a pé, até que as tempestades se dissipem.

Na última vez que um relâmpago fatal foi registrado no sul da Califórnia, em 2014, um rapaz de 20 anos acabou morrendo também. As informações são do site Metro.com.uk.

