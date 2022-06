Reprodução/Flickr - 21.06.2022 Cão da raça pitbull

Um cachorro da raça pitbull apavorou os moradores de Bahía Blanca, a 630 quilômetros de Buenos Aires, na Argentina. Violento, o animal fugiu de casa, mordeu um outro cão e começou a correr atrás do filho de Noelia Morán que, ao ver a cena, teve uma parada cardíaca. Segundo uma familiar, a mulher "morreu de susto".



De acordo com a família da vítima, ele saiu para entregar um recado no bairro Aerotalleres, onde mora. A um quarteirão de casa, o filho viu o cão fugindo. Nesse momento, depois de morder outro cachorro, o pitbull começou a perseguir o filho de Noelia.

Ao chegar na porta de casa, o pitbull tentou entrar na residência, mas os familiares tentaram espantar o cachorro dali:

"O animal estava fora de si, queria entrar (na casa). Todos com vassouras (em mãos) tentavam impedir que ele entrasse, até que pudessem deixá-lo do lado de fora — relatou Betty ao jornal local La Nacion, que completa falando que Noelia Morán "morreu de susto", como definiu.

"A minha sogra desmaiou, falecendo no momento da parada cardíaca", disse.

Segundo familiares, ela tinha pressão alta e não pôde ser reanimada pela equipe de resgate.

"Queremos denunciar porque vai acontecer de novo e outra pessoa vai ser atacada. É uma loucura o que aconteceu. É uma casa onde moram muitas pessoas, principalmente meninos", concluiu Betty.

Ao La Brújula 24, o tutor do animal — identificado como David — disse que está muito magoado com a situação e que está em contato com a família da vítima. Segundo ele, Noelia era mãe da melhor amiga de seus filhos.

David afirmou que logo que soube do ocorrido foi até o local e, mesmo com familiares "muito nervosos", reiterou que o cachorro não atacou ninguém.



