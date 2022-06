Ricardo Stuckert/Divulgação Primeiro post de Lula no TikTok tem Janja cantando jingle de pré-campanha





O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) começou a divulgar a sua campanha no TikTok, rede social de vídeos curtos. A primeira publicação na plataforma foi feita nesta segunda-feira (20).

O post inicial do pré-candidato à presidência da República teve como personagem principal a sua esposa Rosângela da Silva, mais conhecida como Janja. No vídeo em questão, ela aparece cantando o famoso jingle "Sem medo de ser feliz", que tem como refrão o slogan "Lula lá".





O conteúdo postado na conta oficial de Lula foi gravado em Natal, no Rio grande do Norte, durante uma passagem do pré-candidato pelo local. A legenda da publicação tem a frase "o Brasil merece outra vez oportunidade pra sorrir".





A conta do presidente tinha, até o momento da publicação desta matéria, 23,2 mil seguidores. Já o primeiro post na rede social contava com 87,4 mil visualizações e 7,6 mil curtidas.

A título de comparação, o presidente Jair Bolsonaro (PL) está ativo na sua conta oficial no TikTok desde outubro do ano passado, e acumula cerca de 1,7 mihão de seguidores.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.