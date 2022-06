Reprodução/Vatican News 5.5.2022 Papa Francisco aparece de cadeira de rodas em audiência, por conta de problemas no joelho

O Vaticano informou nesta segunda-feira que o Papa Francisco cancelou sua participação na missa e na procissão de Corpus Christi, no próximo fim de semana. A ausência do Pontífice foi justificada pelas contínuas dores no joelho que o Papa sofre.

"Devido às limitações impostas ao Papa pela dor no joelho e pelas necessidades litúrgicas específicas da celebração, a Santa Missa e Procissão com a Bênção Eucarística não serão celebradas na Solenidade de Corpus Christi", diz o comunicado do Vaticano.

Durante seu pontificado, o Papa Francisco vinha presidindo a Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Nessas ocasiões, o Pontífice participava da missa no pátio da Basílica Papal de São João de Latrão, e da procissão com os fiéis em direção à Basílica Mariana de São João, em Roma.

Devido à pandemia de Covid-19, nos últimos dois anos, a procissão foi totalmente suspensa para evitar a propagação do coronavírus. neste período, as missas foram celebradas com presença de poucos ou quase nenhum fiel na Basílica de São Pedro, segundo o site Vatican News.

O Papa já cancelou outros eventos neste ano devido a dor no joelho. Ele usa uma cadeira de rodas há mais de um mês e o Vaticano anunciou na semana passada que o Pontífice teve que cancelar sua viagem à África, inicialmente planejada de 2 a 7 de julho, para não comprometer sua recuperação.

