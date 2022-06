Polícia da Espanha - 11.06.2022 Foto da polícia espanhola que mostra o momento da prisão da inglesa

A britânica Sarah Panitzke, de 48 anos, foi condenada a oito anos de prisão por fraude em um esquema que movimento cerca de £ 1 bilhão de libras, nesta sexta-feira.

A National Crime Agency (NCA), agência de combate ao crime do Reino Unido, disse que a mulher ficou por quase uma década no topo de sua lista de mais procuradas.

Sarah Panitzke já havia ido a julgamento em maio de 2013, mas conseguiu fugir do país antes do fim do processo. Ela passou os últimos nove anos morando na Espanha, mas acabou presa em fevereiro deste ano pela polícia espanhola.

Mesmo em sua ausência, o juiz do caso a condenou a oito anos de prisão. Nesta sexta-feira, ela voltou ao tribunal em Londres e começou a cumprir finalmente a sentença.

Sarah fazia parte de uma quadrilha especializada em um esquema que envolvia a compra e contrabando de celulares vindos do exterior para o Reino Unido, sem o pagamento dos impostos devidos.

Ao todo, 17 pessoas envolvidas no esquema foram condenadas. As autoridades afirmam que o grupo movimentou somas no valor de até £ 1 bilhão de libras. O dinheiro era lavado em contas em paraísos fiscais e em países como Portugal, Dubai, Hong Kong e Andorra.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.