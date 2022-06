Reprodução/Itamaraty Brasil - 10.06.2022 O presidente Jair Bolsonaro na IX Cúpula das Américas, em Los Angeles.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse hoje (10) em discurso na 4ª edição da Cúpula das Américas na Flórida, nos Estados Unidos, que o governo brasileiro atua com todos os recursos para encontrar com vida o indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips, desaparecidos no Vale do Jari (AM) há uma semana.

"Desde o primeiro momento as nossas Forças Armadas e Polícia Federal têm se destacado na busca incansável da localização dessas pessoas. Pedimos a Deus que sejam econtrados com vida", disse o atual presidente.

O governo é acusado por familiares e especialistas de negligenciar as operações de buscas por não autorizar por exemplo, o uso de helicopteros nas operações de varredura na selva. Na quarta-feira, 8 de junho, a Justiça do Amazonas ordenou "sob regime de urgência que a União Federal reforce a estratégia de buscas e ratifica que é imprescindível o uso de helicopteros em buscas na selva" , como informamos no Último Segundo .

Durante discurso na cúpula, Bolsonaro comentou também que o Brasil é referência em ajuda humanitária. "O Brasil é um país que continua concedendo vistos humanitários a afegãos, haitianos, ucranianos, sírios e venezuelanos", afirma Bolsonaro.

Encontro com Joe Biden

Jair Bolsonaro se encontrou ontem com o presidente americano Joe Biden em duas ocasiões na cúpula e afirmou que se surpreendeu com a conversa e que também busca por alternativas para por fim aos conflitos na Ucrânia.

"Senti no presidente Biden muita sinceridade e muita vontade em resolver certos problemas que fogem, obviamente de total responsabilidade de cada um de nós. Mas, juntos, poderemos buscar alternativas para pôr um fim nestes conflitos", conclui.

