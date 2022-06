Carlos Barria/Reuters O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump

O comitê da Câmara que investiga a invasão ao Capitólio dos Estados Unidos, em 6 de janeiro de 2021, planeja abrir nesta quinta-feira (9) uma "série histórica" de audiências públicas, segundo o jornal americano The New York Times , que devem provar que o ex-presidente Donald Trump estava no centro de um "esforço coordenado e de várias etapas para anular os resultados da eleição de 2020". Ao longo de um mês, serão seis audiências, ao todo.

Na audiência desta quinta-feira, com início às 20h (local, 21h em Brasília), estarão presentes o documentarista Nick Quested, que esteve com membros do Proud Boys no dia do ataque, e a policial Caroline Edwards, que foi ferida quando os manifestantes romperam as barricadas e invadiram o prédio. Ambos irão depor ao vivo.

O comitê planeja ainda apresentar o que os agressores chamaram de uma pequena, mas "significativa", parte das entrevistas gravadas que seus investigadores conduziram. Mais de mil testemunhas foram interrogadas, incluindo altos funcionários da casa Branca de Trump, funcionários de campanha e familiares do ex-presidente.

"Vamos demonstrar o esforço multifacetado para derrubar uma eleição presidencial, como uma estratégia para subverter a eleição levou a outra, culminando em um ataque violento à nossa democracia", afirmou o deputado Adam B. Schiff, democrata da Califórnia e membro do comitê. "É uma história importante e que deve ser contada para garantir que nunca aconteça novamente."

As audiências ocorrem cinco meses antes das eleições de meio de mandato, ou eleições intercalares, que vão definir os próximos dois anos da administração do presidente Joe Biden. Nos EUA, a Câmara se renova por completo a cada dois anos, exatamente na metade do mandato do presidente em exercício.

