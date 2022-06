Reprodução/Fox News Imagens da fábrica, já com a presença da polícia no local

Um ataque a tiros deixou ao menos três mortos em uma fábrica da Columbia Machine, em Smithsburg, no estado de Maryland, nos Estados Unidos. Não se sabe ainda a motivação do ataque, nem o número total de vítimas.

O ataque começou por volta das 14h30, no horário local (15h30 pelo horário de Brasília) quando agentes da polícia local do condado de Washington foram enviados a fábrica para atender a ocorrência. Vários tiros foram ouvidos no local.

"Este é um incidente em rápida evolução e divulgaremos informações assim que pudermos", disse o gabinete do xerife em comunicado, informando ainda que novas informações serão passadas em uma entrevista coletiva, marcada para o início desta noite.

De acordo com a imprensa local, o suspeito teria trocado tiros com as autoridades. Segundo o canal de televisão NBC, quatro pessoas ficaram feridas, entre elas um policial.

