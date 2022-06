Reprodução/ANSA 6.6.2022 Atentado na Nigéria matou 21 pessoas

O ataque do último domingo (5) contra uma igreja católica em Owo, no sudoeste da Nigéria, deixou 21 pessoas mortas.

O balanço foi divulgado nesta segunda-feira (6) pelo governador do estado de Ondo, Richard Olunde, e contradiz informações publicadas anteriormente pela imprensa nigeriana, que falava em até 50 vítimas no massacre.

De acordo com Olunde, citado pela agência AFP, um comando terrorista detonou dinamites dentro da igreja durante a missa de Pentecostes e depois disparou com armas de fogo das janelas.

O atentado ainda não foi reivindicado por nenhum grupo, mas a Nigéria tem um histórico de ataques terroristas praticados por organizações jihadistas, como o Boko Haram, ativo no nordeste do país.

