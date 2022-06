Reprodução Twitter Bombardeio russo atinge igreja construída em 1526 em Donetsk

A histórica igreja de Todos os Santos, construída em 1526 em Sviatohirsk, no Donetsk, leste da Ucrânia, foi atingida neste sábado (4) por bombardeios russos e pegou fogo. Até o momento, não há relatos de vítimas.

A imprensa ucraniana divulgou as imagens nas redes sociais, e a informação foi confirmada pela Igreja Ortodoxa Ucraniana em comunicado.

"Como resultado das hostilidades, um incêndio em grande escala eclodiu no território da Ermida de Todos os Santos de Sviatohirsk Lavra", diz a nota. "As chamas engoliram o templo principal do mosteiro".

Uma publicação no Twitter do governo ucraniano mostra o mosteiro antes e depois de ser atingido pelas bombas. Segundo o site oficial da igreja, o templo original data de 1526.

De acordo com a diocese de Donetsk, o templo maior foi reconstruído em 2005, usando as tradições da arquitetura russa de madeira dos séculos 16 a 17.