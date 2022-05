Reprodução: Redes Sociais Pelo menos 20 homens já acusaram Spacey de assédio e abuso sexual

O ator americano Kevin Spacey, de 62 anos, recebeu novas acusações de assédio sexual, anunciou nesta quinta-feira (27) o CPS (Crown Prosecution Service), principal ógão público para a condução de processos criminais na Inglaterra e no País de Gales. Segundo o CPS, ele foi acusado por três homens, que relatam ter sofrido quatro agressões sexuais em diferentes ocasiões.

De acordo com o jornal britânico The Guardian , os supostos incidentes teriam ocorrido em Londres, entre março de 2005 e agosto de 2008; e em Gloucestershire, um condado na região Sudoeste da Inglaterra, em abril de 2013. O CPS passou mais de um ano revisando informações recebidas sobre o ator pela Polícia Metropolitana de Londres.

"O CPS autorizou acusações criminais contra Kevin Space por três homens", afirmou a chefe da Divisão de Crimes Especiais do órgão, Rosemary Ainslie. "As acusações seguem uma revisão das evidências reunidas pela Polícia Metropolitana em sua investigação."

Em outubro de 2017, Spacey recebeu sua primeira denúncia de assédio sexual, pelo ator Anthonhy Rapp, que o acusou de tê-lo assediado quando ele tinha 14 anos. Desde então, pelo menos 20 homens já acusaram o ator de assédio e abuso sexual. Os crimes teriam ocorrido entre 1995 e 2013, quando muitas das vítimas eram menores de idade.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .