Reprodução - 25.05.2022 Vítimas do ataque na escola primária Robb na cidade de Uvalde, no Texas





Duas funerárias localizadas na cidade de Uvalde, localizada no Estado do Texas, no EUA, informaram que não vão cobrar pelos funerais das pessoas que foram mortas no ataque a tiros que atingiu uma escola nesta terça-feira (24).

Salvador Ramos, de 18 anos, matou 21 pessoas em uma escola primária da região. No total, 19 crianças e dois adultos estão entre as vítimas. Esse já é considerado o ataque mais mortal em uma escola desde a ocorrência em Sandy Hook, em dezembro de 2012, quando 26 pessoas foram assassinadas, incluindo 20 menores de idade.

Em um post realizado nas susa redes sociais, a Hillcrest Memorial Funeral Home afirmou que todos devem lutar junto, como uma comunidade, e que estão em oração pela "incrível cidade" de Uvalde.





"Lutamos juntos como uma comunidade e vamos nos unir como um só agora no nosso momento de necessidade. Hillcrest irá ajudar famílias SEM CUSTOS para funerais para todos os envolvidos nos eventos horríveis de hoje. Oração pela nossa pequena e incrível cidade."

A Rushing-Estes-Knowles, outra funerária com sede na cidade onde ocorreu o ataque, destacou que apoia a comunidade de Uvalde há mais de 60 anos, ressaltando que este é um momento que necessita de ainda mais determinação da instituição.

"Durante mais de 60 anos apoiamos Uvalde. Hoje, a nossa determinação está mais forte do que nunca. Estamos aqui para o povo de Uvalde e os nossos profissionais estão atualmente na Robb Elementary para ajudar as forças da lei. À medida que a situação se desenvolve e temos a oportunidade de ajudar a nossa comunidade, nenhuma família será cobrada pelos nossos serviços."





