Agência O Globo - 26/06/2021 O MDB oficializou a candidatura de Simone Tebet, após a senadora chamar atenção na CPI da Covid

O presidente do Cidadania, Roberto Freire, anunciou nesta terça-feira que a Executiva do partido aprovou por unanimidade o apoio à pré-candidatura presidencial de Simone Tebet (MDB).

"Essa é a posição (...) à qual o partido espera que os demais integrantes do centro democrático e todos os que desejam o fim da polarização se associem", diz nota assinada por Freire, que saiu da reunião dizendo que não houve nenhuma divergência entre os dirigentes. "Agora as coisas estão mais tranquilas", acrescentou ele.

A decisão ocorreu logo após uma reunião ampliada da Executiva do MDB, que também ratificou o nome de Tebet. "Nós garantimos (que Tebet estará nas urnas). Hoje mais de 90% do MDB e dos convencionais declararam apoio à candidatura de Simone Tebet", declarou Baleia Rossi

Oficializada nesta segunda-feira, a saída do ex-governador João Doria (PSDB) da disputa presidencial abriu caminho para que Tebet fosse consolidasse como candidata única da chamada terceira, que reúne PSDB, MDB e Cidadania.

O PSDB também havia convocado reunião da Executiva nesta terça-feira, mas a adiou para o dia 2 de junho. A ala mineira da sigla representada pelo deputado Aécio Neves (PSDB-MG) e o ex-deputado Marcus Pestana defendeu a candidatura própria da sigla em detrimento da aliança com o MDB.

