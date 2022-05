Reprodução: ITV News Evento ocorreu em 13 de novembro de 2020, quando o país enfrentava um lockdown de quatro semanas

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, está enfrentando novas acusações depois que surgiram outras fotos dele em um evento em Downing Street, na região de Londres, em 13 de novembro de 2020, enquanto o país enfrentava um lockdown de quatro semanas. Nas imagens, divulgadas com exclusividade pela rede de televisão britânica ITV News , o premiê aparece fazendo um brinde em uma sala repleta de gente.

Segundo o jornal The Guardian , em dezembro do ano passado, quando questionado sobre o evento pela parlamentar Catherine West, o premiê havia respondido que "tinha certeza" de que as medidas de segurança e higiene contra a Covid haviam sido cumpridas "o tempo todo", o que não corresponde à realidade. Na foto, ele é visto sem máscara, no mesmo ambiente que pelo menos nove pessoas, incluindo o fotógrafo, enquanto ergue uma taça servida de bebida alcoólica. À frente de Johnson, é possível ver ainda uma mesa repleta de garrafas, taças e outros objetos.

Diante das acusações, o primeiro-ministro está enfrentando uma investigação da Câmara dos Comuns — a câmara baixa do Parlamento do Reino Unido — para apurar se ele conscientemente enganou o Parlamento, algo que representa uma violação do código ministerial e, teoricamente, o obrigaria a renunciar. No mês passado, uma pesquisa realizada pela empresa de pesquisa britânica YouGov apontou que a renúncia do premiê é da vontade de 57% dos britânicos.

Na época do evento, a polícia havia sido notificada sobre a presença de Johnson no local, mas optou por não emitir um "aviso de penalidade fixa" (FPN, na sigla em inglês), o que também levanta novas questões sobre o inquérito Partygate, da Scotland Yard (o quartel general da Polícia Metropolitana de Londres).

Na quinta-feira passada (19), a polícia anunciou que havia concluído a investigação sobre a conduta do primeiro-ministro, mas não conseguiu explicar como ele havia recebido apenas uma multa, quando era conhecido por estar em vários eventos.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .