Reprodução Polícia descobre 'narcotúnel' de 300 metros que ligava os EUA ao México

Autoridades americanas informaram nesta segunda-feira que seis pessoas foram presas em San Diego, na Califórnia, por ligação com um "narcotúnel" que ligava a cidade americana à Tijuana, no México. A passagem subterrânea era usada para o tráfico de drogas. Ao todo, foram apreendidos US$ 25 milhões em entorpecentes com os suspeitos.

O túnel tinha uma saída do lado americano, em um armazém no bairro de Otay Mesa, em San Diego. O estabelecimento fica a poucos metros do muro que separa os EUA do México. Com os suspeitos presos havia 800 quilos de cocaína, 74 quilos de metanfetamina e 1,5 quilos de heroína.

A passagem subterrânea servia para grupos criminosos transportarem drogas, armas e dinheiro entre os dois países. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, as autoridades americanas explicaram que a descoberta do narcotúnel e a apreensão dos entorpecentes sinalizam uma mudança em relação ao tráfico na fronteira.

Com a legalização da maconha para uso recreativo na Califórnia, em 2019, os traficantes passaram a investir nas drogas pesadas, como heroína, metanfetamina e fentanil.

As autoridades não vincularam o narcotúnel e as drogas a nenhum cartel específico. Mas ao serem questionados por jornalistas, eles admitiram que investigam o uso da estrutura para outras atividades ilícitas, como o tráfico de pessoas, sem dar detalhes.

A outra saída do túnel ficava dentro de uma casa no bairro Nueva Tijuana, na cidade mexicana. A residência está situada nas proximidades do muro que separa dos EUA do México, a poucos metros do posto fronteiriço de Otay.

O narcotúnel tinha 300 metros de comprimento, mais de 10 metros de profundidade, e era totalmente iluminado e reforçado com vigas metálicas.

O embaixador dos Estados Unidos no México, Ken Salazar, informou que existem mais de 200 túneis na fronteira entre os dois países que são usados pelos narcotraficantes para o transporte de drogas.

