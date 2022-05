Reprodução/Twitter Vala comum na cidade de Mariupol, no Sudeste da Ucrânia

Uma quarta vala comum foi identificada nesta segunda-feira (16) em Mariupol, perto do cemitério central da cidade ucraniana, informou a Rádio Svoboda.

A publicação analisou fotos de satélite da empresa americana Maxar após uma denúncia recente do conselheiro do prefeito Petro Andrushchenko.

Acredita-se que o enterro em massa ocorreu em duas fossas, sendo uma com mais de 30 metros de comprimento, que teriam sido cavadas no início de março.

No mês passado, o conselho da cidade portuária revelou que uma vala comum havia sido encontrada na aldeia de Staryi Krym. Na ocasião, foi o terceiro local de sepultamento em massa perto de Mariupol.

A descoberta de fossas comuns tem feito a Ucrânia acusar os militares russos de tentarem esconder "crimes de guerra" e o massacre de civis em Mariupol, onde está localizada a siderúrgica Azovsta, último bastião da resistência ucraniana no município.

