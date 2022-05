Reprodução - 14.05.2022 Combatente ucraniano utilizando uma motocicleta elétrica

As forças militares ucranianas encomendaram e já estão usando motocicletas elétricas no combate aos invasores russos . Os veículos têm a vantagem de serem silenciosos e favorecerem a movimentação dos militares na guerra contra a Rússia.

Combatentes têm publicado imagens das motos nas redes sociais. Um dos vídeos mostra um militar da Legião Georgiana, uma unidade paramilitar de voluntários vindos da ex-república soviética da Geórgia, formada em 2014 para lutar em nome da Ucrânia.

Commander of the 🇬🇪 Georgian Legion on an ELEEK Atom electric bicycle in eastern 🇺🇦 Ukraine.



This electric bike is super useful since it can operate silently on the front lines or even behind enemy lines. pic.twitter.com/RAHXFlpHbA — Visioner (@visionergeo) May 13, 2022

Nas imagens, o legionário se locomove com uma motocicleta elétrica fornecida aos combatentes que defendem a Ucrânia. O piloto do veículo aparece com uniforme militar, usa capacete e carrega um fuzil.

"Esta bicicleta elétrica é super útil, pois pode operar silenciosamente nas linhas de frente ou mesmo atrás das linhas inimigas", diz a legenda do vídeo.

As motos elétricas são fabricadas no próprio país, pela empresa ELEEK. A fabricante mostrou os veículos encomendados nas redes sociais e explicou que eles estão "cada vez melhores" graças ao "feedback dos militares" ucranianos.

A empresa também informou que, com as motos elétricas, as forças de resistência da Ucrânia já conseguiram ir a locais de forte tensão, ajudando os combatentes a executarem as suas tarefas com sucesso.

"Louvado seja o Senhor! Glória à Ucrânia! Glória às Forças Armadas da Ucrânia! Juntos para a vitória!", finaliza a fabricante, em sua página no Facebook.

Vice-presidente do Conselho da Associação Ucraniana de Participantes do Mercado de Veículos Elétricos, Vadim Ignatov também usou as redes sociais para falar das motocicletas.

"Todos os desejos de nossos soldados, que surgiram durante o uso em combate, foram levados em consideração [para fabricar o segundo lote de motocicletas]", escreveu Ignatov.

